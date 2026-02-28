إعلان

العراق: كتائب حزب الله تتوعد بضرب القواعد الأمريكية بعد مقتل اثنين من عناصرها

كتب : مصراوي

02:24 م 28/02/2026

كتائب حزب الله في العراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
توّعدت كتائب حزب الله في العراق "بمهاجمة القواعد الأمريكية رداً على الاعتداء" الذي أسفر عن مقتل شخصين، بعد غارات استهدفت السبت قاعدة عسكرية عراقية تابعة للحشد الشعبي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران والذي هدد الولايات المتحدة برد وشيك.

وتقع قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، في جنوب العراق، وتتبع لهيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف من قوات شبه عسكرية باتت تشكّل جزءاً من القوات الحكومية.

لكن القاعدة تُعدّ معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله، أبرز الفصائل المقاتلة العراقية الموالية لإيران.

وأفاد مصدر من كتائب حزب الله العراقية لوكالة فرانس برس بسقوط "شهيدين من الكتائب في العدوان على جرف النصر".

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية إن "منطقة جرف النصر في شمال محافظة بابل تعرضت عند الساعة "11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله العراق القواعد الأمريكية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
جوري بكر توجه رسالة للجمهور بسبب "الست موناليزا".. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

جوري بكر توجه رسالة للجمهور بسبب "الست موناليزا".. ماذا قالت؟
مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق