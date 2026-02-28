وكالات

توّعدت كتائب حزب الله في العراق "بمهاجمة القواعد الأمريكية رداً على الاعتداء" الذي أسفر عن مقتل شخصين، بعد غارات استهدفت السبت قاعدة عسكرية عراقية تابعة للحشد الشعبي تضم بشكل أساسي فصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران والذي هدد الولايات المتحدة برد وشيك.

وتقع قاعدة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، في جنوب العراق، وتتبع لهيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف من قوات شبه عسكرية باتت تشكّل جزءاً من القوات الحكومية.

لكن القاعدة تُعدّ معقلاً رئيسياً لكتائب حزب الله، أبرز الفصائل المقاتلة العراقية الموالية لإيران.

وأفاد مصدر من كتائب حزب الله العراقية لوكالة فرانس برس بسقوط "شهيدين من الكتائب في العدوان على جرف النصر".

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية إن "منطقة جرف النصر في شمال محافظة بابل تعرضت عند الساعة "11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".