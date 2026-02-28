إعلان

قطر تقول إنها صدّت موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية

كتب : مصراوي

01:10 م 28/02/2026

الموجة الثانية من الصواريخ الإيرانية

(أ ب)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الجيش نجح في صد الموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في البلاد.

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية، واصفةً إياها بأنها "انتهاك صارخ" لسيادتها.

وأضافت أن قطر لطالما دعت إلى الحوار مع إيران، وأن استهدافها "غير مقبول تحت أي ذريعة أو مبرر"، إذ لطالما نأت هذه الدولة الخليجية الغنية بالغاز بنفسها عن الصراعات الإقليمية.

وفي المرة الأولى قالت وزارة الدفاع القطرية، إنها تمكنت من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وتابعت وزارة الدفاع القطرية، أنه تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة القطرية.

وأشارت وزارة الدفاع القطرية، إلى أن الدوحة نمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

