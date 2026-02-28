مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"

وكالات

أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني يوم السبت، بأن الهجمات الصاروخية الأخيرة استخدمت طرازات قديمة و"خردة" من الترسانة الإيرانية.

وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "ليعلم ترامب أننا أطلقنا اليوم صواريخ من المخزون القديم، وقريبا سنكشف عن أسلحة لم تروها من قبل".

وفي وقت سابق من السبت، أكد الجيش الإيراني، أنه سيدافع عن البلاد ضد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بقوة أكبر من تلك التي وقعت خلال حرب الاثني عشر يوما.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية لشعبنا الحبيب".

وأضاف المتحدث: "نعترف بأن أمريكا هي العامل الرئيسي في العدوان الحالي، وأن الكيان الصهيوني شريك في هذا العدوان، وفي الوقت نفسه نعتبرهما كيانا واحدا".

وتابع المتحدث: "سنواجه أمريكا والكيان الصهيوني بقوة أكبر مما واجهناه في حرب الأيام الاثني عشر. يجب أن يعلم الجميع أنه لا داعي للقلق".