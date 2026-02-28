صفارات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من الأردن

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أردنية رسمية، عن سماع دوي صافرات إنذار في الأردن، في الوقت الذي شنت به إسرائيل هجوما على إيران.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

ويأتي هذا الهجوم، الذي سبقته حرب جوية استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، بأن الجيش الأمريكي يخطط لعدة أيام من الهجمات.

وقال الرئيس دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر بعد وقت قصير من بدء الضربات، إن القوات الأمريكية تنفذ "عملية واسعة النطاق ومستمرة"، واصفًا الهجمات بأنها تستهدف القدرات العسكرية لإيران.