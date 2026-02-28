إعلان

صفارات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من الأردن

كتب : مصراوي

10:31 ص 28/02/2026

صفارات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من الأردن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أردنية رسمية، عن سماع دوي صافرات إنذار في الأردن، في الوقت الذي شنت به إسرائيل هجوما على إيران.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

ويأتي هذا الهجوم، الذي سبقته حرب جوية استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، بأن الجيش الأمريكي يخطط لعدة أيام من الهجمات.

وقال الرئيس دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر بعد وقت قصير من بدء الضربات، إن القوات الأمريكية تنفذ "عملية واسعة النطاق ومستمرة"، واصفًا الهجمات بأنها تستهدف القدرات العسكرية لإيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأردن إيران وأمريكا صافرات إنذار في الأردن الحرب على إيران إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
أخبار مصر

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق