في أول خطاب بعد بدء الضربات.. نتنياهو يدعو إلى تغيير النظام في إيران

وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السبت، إلى تغيير النظام في طهران، وذلك في أول بيان مصوّر له بشأن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ووجّه نتنياهو نداءً إلى "جميع أطياف الشعب الإيراني" من أجل "التخلص من النظام وإقامة إيران مسالمة"، مضيفًا: "إن تحركنا المشترك سيهيئ الظروف للشعب الإيراني الشجاع كي يتولى زمام مصيره بنفسه".

وكان نتنياهو قد دعا أيضًا، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران في يونيو الماضي، الشعب الإيراني إلى الانتفاض ضد النظام.

واستهل نتنياهو بيانه المصوّر بتوجيه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "قيادته التاريخية".

وقال: "لا يجوز السماح لهذا النظام بامتلاك أسلحة نووية تمكّنه من تهديد البشرية جمعاء".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تسمية الضربة الأميركية-الإسرائيلية على إيران بـ"عملية الغضب العارم" وذلك عقب الضربات التي نُفذت صباح السبت.

ونشر البنتاجون على منصة "إكس" عبارة: "OPERATION EPIC FURY" مرفقة بالعلم الأمريكي.

وكانت الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي قد حملت الاسم الرمزي "عملية المطرقة عند منتصف الليل".