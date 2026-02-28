وكالات



أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن أسفه لما وصفه بتقويض مفاوضات "نشطة وجادة"، محذراً من أن التطورات الأخيرة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.

وقال البوسعيدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل. لقد تم تقويض مفاوضات نشطة وجادة مرة أخرى. لا مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي تُخدم بهذا المسار".

وأضاف: "أدعو الله أن يحمي الأبرياء الذين سيعانون"، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم الانخراط بشكل أعمق في التصعيد، ومؤكداً: "هذه ليست حربكم".

وتأتي تصريحات الوزير العُماني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران في المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.