بعد الهجوم على إيران.. وزير الخارجية العُماني يعرب عن قلقه من "تقويض المفاوضات"
كتب : مصراوي
السيد بدر البوسعيدي
وكالات
أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن أسفه لما وصفه بتقويض مفاوضات "نشطة وجادة"، محذراً من أن التطورات الأخيرة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.
وقال البوسعيدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل. لقد تم تقويض مفاوضات نشطة وجادة مرة أخرى. لا مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي تُخدم بهذا المسار".
وأضاف: "أدعو الله أن يحمي الأبرياء الذين سيعانون"، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم الانخراط بشكل أعمق في التصعيد، ومؤكداً: "هذه ليست حربكم".
وتأتي تصريحات الوزير العُماني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران في المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.
I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interests of the United States nor the cause of global peace are well served by this. And I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get sucked in further.…— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 28, 2026