بعد الهجوم على إيران.. وزير الخارجية العُماني يعرب عن قلقه من "تقويض المفاوضات"

كتب : مصراوي

03:03 م 28/02/2026

السيد بدر البوسعيدي

وكالات


أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي عن أسفه لما وصفه بتقويض مفاوضات "نشطة وجادة"، محذراً من أن التطورات الأخيرة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.
وقال البوسعيدي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بخيبة أمل. لقد تم تقويض مفاوضات نشطة وجادة مرة أخرى. لا مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي تُخدم بهذا المسار".
وأضاف: "أدعو الله أن يحمي الأبرياء الذين سيعانون"، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم الانخراط بشكل أعمق في التصعيد، ومؤكداً: "هذه ليست حربكم".
وتأتي تصريحات الوزير العُماني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران في المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.

