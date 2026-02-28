إعلان

سي إن إن: أمريكا تخطط لعدة أيامٍ من الهجمات

كتب : مصراوي

10:33 ص 28/02/2026

حرب إيران وأمريكا

وكالات

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، بأن الجيش الأمريكي يخطط لعدة أيام من الهجمات.

وقال الرئيس دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر بعد وقت قصير من بدء الضربات، إن القوات الأمريكية تنفذ "عملية واسعة النطاق ومستمرة"، واصفًا الهجمات بأنها تستهدف القدرات العسكرية لإيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

وكانت وكالة تسنيم قد أفادت، بسقوط سبعة صواريخ بالقرب من القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، في أحدث تصعيد بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

