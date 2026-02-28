السعودية تدين الهجوم الإيراني على دول عربية

وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية مساندة كلا من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن بعد الهجمات الإيرانية عليها، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران.

واستنكرت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت: "الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين وقطر والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

كما حذرت السعودية في بيانها من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت السعودية، المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الإمارات "لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ".

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت "بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة".

أيضاً، أعلنت رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ في الكويت أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻮارﯾﺦ ﺟﻮﯾﺔ ﺗﻢ رﺻدها ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.

بدوره، أعلن الجيش الأردني في بيان السبت أن دفعاته أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه "تم اليوم السبت إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية"، مؤكدا أنه "جرى التصدي لها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية".

فيما أعلنت المنامة التعرض لاعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل الحدود البحرينية، واستهداف الأسطول الأمريكي لديها.