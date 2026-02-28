سي إن إن: سماع دوي انفجار في تل أبيب

وكالات

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن سماع دوي انفجارًا واحدًا في مدينة تل أبيب بإسرائيل.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان هذا الانفجار ناجمًا عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية للصواريخ أم عن سبب آخر. وفقا للشبكة الأمريكية.

وهددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله: "سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".