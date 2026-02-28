إعلان

سي إن إن: سماع دوي انفجار في تل أبيب

كتب : مصراوي

01:06 م 28/02/2026

سماع دوي انفجار في تل أبيب أرشيفية

وكالات

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن سماع دوي انفجارًا واحدًا في مدينة تل أبيب بإسرائيل.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان هذا الانفجار ناجمًا عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية للصواريخ أم عن سبب آخر. وفقا للشبكة الأمريكية.

وهددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله: "سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".

انفجار في تل أبيب إيران وأمريكا أسرائيل الهجوم على إيران

