إيران: الرد الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية لا دول المنطقة

كتب : مصراوي

01:57 م 28/02/2026

عباس عراقجي

وكالات

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا بنظرائه في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق.

وقال عراقجي، خلال اتصاله مع نظرائه الخليجيين، إن طهران ستستخدم جميع قدراتها للدفاع عن النفس.

وأضاف أن إيران ستواصل سياسة حسن الجوار والصداقة مع جميع دول المنطقة، مؤكدًا أن استهداف بلاده للقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "لا يستهدف دولًا معينة وإنما يقتصر على المواقع العسكرية".

وفي وقت سابق، أعربت قطر، السبت، عن "إدانتها الشديدة" لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادتها ومساس مباشر بأمنها وسلامة أراضيها، كما أكدت احتفاظها بحق الرد.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقاً لأحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

كما شددت الوزارة على أن قطر "كانت ولا تزال من أوائل الداعين إلى الحوار مع إيران، ونادت باستمرار بهذا المبدأ باعتباره الأساس الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

وأكدت أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة"، مشيرة إلى أن قطر حرصت دوماً على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى "تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي".

واعتبرت قطر أن تجدد استهداف أراضيها "لا ينم عن حسن نية" ويهدد "أرضية التفاهمات" التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

