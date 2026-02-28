تواجه المنشآت النووية الإيرانية مرحلة هي الأخطر في تاريخها، فبعد الضربات المشتركة التي شنتها واشنطن وتل أبيب في مايو الماضي، ما تزال الآثار التدميرية واضحة على العمود الفقري لبرنامج طهران النووي، وفي آخر التطورات كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن التصعيد الحالي الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل فجر اليوم السبت بالهجوم على مناطق في إيران، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، يضع 3 مواقع استراتيجية ضمن قائمة "الأهداف الوشيكة".

أصفهان: مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

تضم منشأة أصفهان عدداً من المباني التي لا تزال قائمة، ويُعتقد أنها تحتوي على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما يشمل نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من درجة الاستخدام العسكري، وفي المنطقة ذاتها، أعلنت طهران في يونيو الماضي افتتاح موقع جديد للتخصيب، كما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الموقع تعرض لهجوم العام الماضي، دون توفر أدلة تؤكد ذلك، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الموقع قيد التشغيل.

نطنز: منشآت عميقة تحت الأرض

يُعد مجمع نطنز من أبرز مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران، ويضم أنفاقاً تقع تحت جبل بيكاكس، لم تُستهدف سابقاً بسبب عمقها الكبير، وتستمر في الموقع أعمال ترميم محدودة عقب الضربات السابقة، كما يُعد مجمع الأنفاق الذي أنشأته إيران داخل الجبل موقعاً محتملاً لأي استهداف جديد، خاصة أن بعض هذه الأنفاق يقع على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض.

بارشين: موقع عسكري عالي التحصين

سبق أن تعرض مبنى داخل موقع بارشين العسكري للاستهداف، حيث يُعتقد أن أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي جرت داخله، وتشير تقارير حديثة إلى تعزيز إجراءات الحماية حول الموقع خلال الفترة الأخيرة، كما تعرض مبنى في طهران يُعرف بمقر "سبند" للقصف خلال الصيف الماضي، مع مؤشرات على استمرار أعمال إعادة البناء فيه.

حتى اللحظة، استثنت الهجمات السابقة محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران للأبحاث، حيث بقيا خارج بنك الأهداف المباشر، ومع توعد الإدارة الأمريكية باستمرار العمليات، يظل السؤال: هل تظل هذه المواقع "خطاً أحمر" أم ستشملها موجة التصعيد القادمة؟.