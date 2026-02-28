الكويت تدين الهجوم الإيراني على أراضيها

وكالات

أعلنت الكويت إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني السبت، على أراضيها، مشددة على أنه يمثل انتهاك صارخ لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة نجاح دفاعاتها في التصدي لهذا العدوان.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا العدوان السافر، بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الإعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة، بأن دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها، مضيفة بأن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن يقوض الأمن والإستقرار الإقليمي.

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تأجيل الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولي نظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وحرصا على سلامة المسافرين والطائرات، موضحة أنه سيتم إعادة جدولة الرحلات في موعد لاحق، وسيتم إرسال المواعيد الجديدة للمسافرين حسب بيانات الاتصال المسجلة في تذاكر السفر.