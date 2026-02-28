إعلان

قطر تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية وتؤكد حقها في الرد

كتب : مصراوي

01:12 م 28/02/2026

صواريخ باليستية

وكالات
أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً أعربت فيه عن "إدانتها الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية"، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكًاً صارخاً لسيادتها الوطنية، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدّد البيان على أن قطر كانت "ولا تزال من أوائل الداعين إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونادت باستمرار بهذا المبدأ باعتباره الأساس الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

وأكدت الوزارة أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة"، مشيرة إلى أن قطر "حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية، ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما أعربت وزارة الخارجية عن "إدانة دولة قطر لانتهاك سيادة الكويت، والإمارات، والأردن، والبحرين في العدوان الإيراني الغاشم"، مؤكدة "تضامن دولة قطر الكامل مع هذه الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

واختتم البيان بتجديد "دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع".

إيران وأمريكا صواريخ باليستية قطر الهجمات الصاروخية الإيرانية

