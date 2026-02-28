إعلان

صواريخ إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الخليج

كتب : مصراوي

11:59 ص 28/02/2026 تعديل في 11:59 ص

وكالات
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن صواريخ إيرانية استهدفت، اليوم، عدة قواعد أمريكية عسكرية في منطقة الخليج.

وتشمل المواقع المستهدفة، بحسب الوكالة؛ قاعدة العُديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الهجمات.

ومن جانبه أفاد المركز الوطني للاتصالات في البحرين بأن مركز خدمة البحرية الملكية قد تعرض "لهجوم صاروخي"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية.

وأضاف البيان: "سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب"، دون تحديد مسؤولية أي دولة عن الهجوم.

وحثّ البيان الجمهور على "اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

ويقع مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ويشمل نطاق مسؤوليته الخليج، والبحر الأحمر، وبحر العرب، وأجزاء من المحيط الهندي.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي، رغم أن السفارة الأمريكية كانت قد طلبت سابقاً من مواطنيها البقاء في أماكن آمنة، وسط تهديدات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة فوق البحرين.

إيران وأمريكا صواريخ إيرانية قواعد أمريكية الخليج الإمارات العربية المتحدة

