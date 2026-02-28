روسيا تدين الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران



(أ ب)

وصفت وزارة الخارجية الروسية الضربات بأنها "عمل عدواني مسلح مخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة عضو في الأمم المتحدة"، مطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية.

في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام، اتهمت الوزارة واشنطن وتل أبيب بـ"الاختباء وراء" المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني أثناء سعيهما لتغيير النظام، محذرةً من أن الهجمات قد تؤدي إلى "كارثة إنسانية واقتصادية وربما إشعاعية" في المنطقة، ومتهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"إغراق الشرق الأوسط في هاوية من التصعيد غير المنضبط".

وصفت موسكو قصف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير مقبول"، وقالت إنها على استعداد للمساعدة في التوسط للتوصل إلى حل سلمي، مع تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد.