أمريكا تعلن تعرض قاعدتها العسكرية في البحرين لهجوم صاروخي

كتب : مصراوي

12:12 م 28/02/2026

القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لهجوم بصواريخ إيرانية، وفق مسؤول أمريكي.

قال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت لهجوم بصاروخ إيراني، ووصف الوضع بأنه "حادث نشط".

وتتبع هذه القاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة للدولة أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المدن الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.

وأوضحت وكالة فارس للأنباء، نقلاً عن الحرس الثوري، أن قواعد "العديد الجوية" في قطر، و"السلّام الجوية" في الكويت، و"الظفرة الجوية" في الإمارات، وقاعدة أسطول البحرية الأمريكية الخامس في البحرين، كانت أهدافًا لهجمات صاروخية إيرانية.

,أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين قطر إيران إيران وإسرائيل

