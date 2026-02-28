إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الشرق الأوسط

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة للدولة أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المدن الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.

وأوضحت وكالة فارس للأنباء، نقلاً عن الحرس الثوري، أن قواعد "العديد الجوية" في قطر، و"السلّام الجوية" في الكويت، و"الظفرة الجوية" في الإمارات، وقاعدة أسطول البحرية الأمريكية الخامس في البحرين، كانت أهدافًا لهجمات صاروخية إيرانية.

,أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، تصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.