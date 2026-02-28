إعلان

إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا

كتب : مصراوي

12:49 م 28/02/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

د ب أ

هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ "فوري" قائلا إن إيران تتوقع من الدول الأخرى التعبير عن آرائها بشكل صريح .

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات اليوم السبت على إيران. وجاءت هجمات إسرائيل في طهران بالقرب من مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خامنئي/86 عاما/ موجودا في مكتبه في ذلك الوقت أم لا.

إيران إيران وأمريكا الولايات المتحدة إسرائيل

