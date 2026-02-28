سي إن إن: الضربات الإسرائيلية استهدفت المرشد الأعلى الإيراني والرئيس

وكالات

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على العملية لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الضربات الإسرائيلية على إيران صباح السبت استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ورئيس أركان القوات المسلحة سيد عبد الرحيم موسوي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، من بين آخرين.

وشملت الأهداف أيضًا أمين مجلس الدفاع الإيراني الجديد علي شمخاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وفقًا للمصادر الإسرائيلية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من كبار المسؤولين الإيرانيين قد أصيب في الهجوم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، تعرض القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لهجوم بصواريخ إيرانية، وفق مسؤول أمريكي.

قال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت لهجوم بصاروخ إيراني، ووصف الوضع بأنه "حادث نشط".

وتتبع هذه القاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.