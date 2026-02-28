إعلان

بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

كتب : محمد جعفر

02:48 م 28/02/2026 تعديل في 03:02 م
    قاعدة الظفرة الجوية بالامارات
    قاعدة علي السالم الجوية الكويت
    قاعدة عين الأسد في العراق
    قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن
    قاعدة العديد الجوية في قطر
    قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين

تتصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف أربع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت مدنًا إيرانية فجر السبت، وفق ما نقلته شبكة CNN عن وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأفادت التقارير بأن الضربات الإيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، إضافة إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وفي سياق متصل، يسلط هذا التطور الضوء على خريطة انتشار القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وأدوارها العسكرية، وفق ما ورد في تقارير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي، نقلته كل من شبكة "سي إن إن الأمريكية" وصحيفة "إندبندنت عربية".

الكويت: مركز لوجستي وعملياتي متقدم

تضم الكويت مجموعة من المنشآت العسكرية واسعة النطاق، أبرزها معسكر عريفجان الذي يُعد المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، كما تحتضن قاعدة علي السالم الجوية، التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن الحدود العراقية، وتُعرف باسم "الصخرة" بسبب طبيعتها الصحراوية القاسية، هذا بالإضافة إلى معسكر بيورنج الذي أُنشئ خلال حرب العراق عام 2003، ويُستخدم كنقطة انطلاق لوحدات الجيش الأمريكي المنتشرة في العراق وسوريا، وفق الموقع الرسمي للجيش الأمريكي.

الإمارات: قاعدة جوية لدعم العمليات الإقليمية

تُعد قاعدة الظفرة الجوية، الواقعة جنوب أبوظبي، مركزًا حيويًا للقوات الجوية الأمريكية، حيث تشاركها القوات الإماراتية استخدامها، ورغم أن ميناء جبل علي في دبي لا يُصنف كقاعدة عسكرية رسمية، فإنه يُعد أكبر ميناء تستفيد منه البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

البحرين: مقر القيادة البحرية الأمريكية

تحتضن البحرين مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، الذي تمتد مسؤولياته لتشمل الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى أجزاء من المحيط الهندي، ما يجعله أحد أهم مراكز النفوذ البحري الأمريكي في المنطقة.

العراق: قاعدة عين الأسد

تواصل الولايات المتحدة وجودها العسكري في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، بهدف دعم قوات الأمن العراقية والمساهمة في مهام حلف شمال الأطلسي، وفق بيانات البيت الأبيض.

الأردن: محور للعمليات الجوية

تقع قاعدة موفق السلطي الجوية في منطقة الأزرق شمال شرقي العاصمة عمّان، وتستضيف الجناح الجوي الاستكشافي 332 التابع للقوات الجوية الأمريكية، والذي يشارك في تنفيذ مهام عسكرية في منطقة الشام، بحسب تقرير صادر عام 2024 عن مكتبة الكونجرس.

السعودية: تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي

يعمل نحو 2321 جنديًا أمريكيًا في السعودية حتى عام 2024، بالتنسيق مع الحكومة السعودية، حيث يساهمون في تعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى دعم تشغيل الطائرات العسكرية، ويتمركز جزء من هذه القوات في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب الرياض، التي تدعم أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك بطاريات "باتريوت" ومنظومة "ثاد".

قطر: أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة

تُعد قاعدة العديد الجوية، الواقعة خارج الدوحة، المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية، وتضم أكبر وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، حيث تستوعب نحو 10 آلاف جندي، وتُدار منها العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

قطر الإمارات الشرق الأوسط القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني إيران وأمريكا

