رئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل الدخول في أي "مغامرات تهدد أمن البلاد"

وكالات

حذر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، السبت، من أن بلاده لن تقبل الدخول في أي "مغامرات" تهدد "أمنها"، في أعقاب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، وسط مخاوف في لبنان من تدخّل حزب الله في الصراع، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

تأتي تصريحات سلام بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله، حليف طهران، بعد أن كثّفت إسرائيل في الأيام الأخيرة ضرباتها على شرق لبنان على خلفية التوتر مع إيران.

وقال سلام، في منشور على منصة إكس: "أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلّوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب".

وأضاف: "أكرر أننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".

من جهته أكد رئيس الجمهورية، جوزف عون، أن "تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة".

وقال بيان صادر من مكتبه إنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء وقائد الجيش والسفير الأمريكي في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت جينين بلاسخارت، المنسقة الخاصة للبنان في الأمم المتحدة إنه "يجب على جميع الأطراف في لبنان إعطاء الأولوية، قولاً وفعلاً، لحماية البلد وشعبه من التطورات الإقليمية المتسارعة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت في بيان أنه "رداً على انتهاكات حزب الله المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، يضرب الجيش الإسرائيلي منشآت إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن شنّ غارات صباح السبت على مناطق جبلية في جنوب لبنان.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت لما يزيد على عام بين حزب الله واسرائيل، تواصل الأخيرة شن ضربات خصوصاً على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله السبت عن إلغاء حفل تأبيني لعدد من قادته كان مقرراً أن يتحدث خلاله أمينه العام نعيم قاسم.