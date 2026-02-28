إعلان

بعد الهجوم الإيراني على المنامة.. البحرين تعلن إجلاء مواطنين من منطقة الجفير

كتب : مصراوي

01:30 م 28/02/2026

صواريخ باليستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، البدء في إخلاء مواطنين من مدينة الجفير والتي استهدفتها الصواريخ الإيرانية صباح اليوم السبت.

ومن جانبه، أكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين الباسلة تعاملت معها بنجاح

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

ويهيب مركز الاتصال الوطني بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، التابعة للدولة أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المدن الإيرانية، نقلاً عن الحرس الثوري الإسلامي.

وأوضحت وكالة فارس للأنباء، نقلاً عن الحرس الثوري، أن قواعد "العديد الجوية" في قطر، و"السلّام الجوية" في الكويت، و"الظفرة الجوية" في الإمارات، وقاعدة أسطول البحرية الأمريكية الخامس في البحرين، كانت أهدافًا لهجمات صاروخية إيرانية.

كما أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنامة الجفير إيران وأمريكا البحرين الصواريخ الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
رمضان ستايل

مشروب صيني على الإفطار لمحاربة السمنة.. لا يفوتك
يارا السكري تعلق على مشهد زواجها من أحمد العوضي
دراما و تليفزيون

يارا السكري تعلق على مشهد زواجها من أحمد العوضي
مجلس الوزراء يُفعل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية
أخبار مصر

مجلس الوزراء يُفعل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق