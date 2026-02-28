إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ

وكالات

قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع القطرية للجزيرة، إن الصواريخ الإيرانية استهدفت رادار إنذار مبكر بعيد المدى شمال قطر.

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة الدفاع القطرية للجزيرة: "لا إصابات باستهداف رادار الإنذار شمال قطر ونقيم الأضرار المادية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عبر منشور على موقع إنستجرام نجاحها في "اعتراض وتحييد" الجولة الثانية من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه قطر.

وأوضحت الوزارة: "تم اعتراض جميع الصواريخ القادمة وتدميرها قبل وصولها إلى الأراضي القطرية"، مؤكدة أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كافة القدرات والموارد اللازمة لضمان أمن البلاد.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى "البقاء هادئين" و"الالتزام بالتعليمات الرسمية".

وأعربت قطر، السبت، عن "إدانتها الشديدة" لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادتها ومساس مباشر بأمنها وسلامة أراضيها، كما أكدت احتفاظها بحق الرد.