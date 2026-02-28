إعلان

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ

كتب : مصراوي

04:07 م 28/02/2026

اطلاق صاروخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع القطرية للجزيرة، إن الصواريخ الإيرانية استهدفت رادار إنذار مبكر بعيد المدى شمال قطر.

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة الدفاع القطرية للجزيرة: "لا إصابات باستهداف رادار الإنذار شمال قطر ونقيم الأضرار المادية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عبر منشور على موقع إنستجرام نجاحها في "اعتراض وتحييد" الجولة الثانية من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه قطر.

وأوضحت الوزارة: "تم اعتراض جميع الصواريخ القادمة وتدميرها قبل وصولها إلى الأراضي القطرية"، مؤكدة أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كافة القدرات والموارد اللازمة لضمان أمن البلاد.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى "البقاء هادئين" و"الالتزام بالتعليمات الرسمية".

وأعربت قطر، السبت، عن "إدانتها الشديدة" لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادتها ومساس مباشر بأمنها وسلامة أراضيها، كما أكدت احتفاظها بحق الرد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر إيران إيران وأمريكا صواريخ إيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
شئون عربية و دولية

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
دراما و تليفزيون

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران
رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق