وكالات

أفادت قناة "همشهري" على منصة "تليجرام"، التابعة لصحيفة "همشهري" المتشددة، بتعرض العديد من وكالات الأنباء والمنصات الإلكترونية الإيرانية التابعة للدولة لهجمات إلكترونية عقب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وذكر التقرير أن "موجة واسعة النطاق" من العمليات الإلكترونية بدأت بالتزامن مع التصعيد العسكري، حيث واجهت العديد من منصات الإعلام المحلية الرئيسية أعطالاً أو صعوبات تشغيلية.

وبحسب تقارير أولية نقلتها القناة، كان موقعا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ووكالة أنباء "إسنا" شبه الرسمية من بين المواقع التي تعرضت للاختراق أو واجهت مشاكل في الوصول إليها.

كما أشارت إلى ورود تقارير عن أعطال طالت تطبيقات إلكترونية واسعة الانتشار في إيران، إلا أنه لم تتوفر تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجمات أو مصدرها على الفور.

وبحسب ما تحققت منه "بي بي سي مونيتورينغ"، لم يكن الوصول متاحاً، وقت النشر، إلى مواقع وكالة أنباء "إرنا" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ووكالتي "تسنيم" و"فارس" التابعتين للحرس الثوري الإيراني، ووكالتي "مهر" و"إسنا" شبه الرسميتين، على الأقل من خارج إيران.