بعد الهجوم على إيران.. رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعاً طارئاً

كتب : مصراوي

02:13 م 28/02/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

(أ ب)
ترأس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية صباح يوم السبت، وكان من المقرر أن يجري اتصالات هاتفية مع الحلفاء في الساعات المقبلة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لا نريد أن نشهد تصعيداً إضافياً إلى صراع إقليمي أوسع"، مؤكداً دعم بريطانيا لحل تفاوضي لطموحات إيران النووية.

لم تشارك بريطانيا في الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

كما قامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث نصائحها المتعلقة بالسفر لتحذير المواطنين البريطانيين في دول الشرق الأوسط الأخرى من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وحثتهم على "البقاء في

كير ستارمر الهجوم على إيران رئيس الوزراء البريطاني إيران وأمريكا

