إعلان

إيران ترد على تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد والرئيس

كتب : مصراوي

05:41 م 28/02/2026 تعديل في 06:20 م

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التقارير الإسرائيلية المتداولة التي تفيذ بإصابة المرشد الإيراني على خامنئي، وربما اغتياله جراء الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اليوم السبت.

قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، لشبكة (إن بي سي نيوز) إن المرشد الأعلى ورئيس البلاد على قيد الحياة "في حدود ما أعرف".

كانت القناة القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر إسرائيلية لم يُكشف عن هويتها، بأن إسرائيل تُقدّر احتمال مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جراء ضربة إسرائيلية نفذت في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى وجود "مؤشرات متزايدة" تؤكد ذلك.

وكانت القناة قد ذكرت أن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أن خامنئي "أصيب على الأقل"، موضحة أن هذا التقييم لا يستند إلى صور أقمار صناعية تُظهر دمار مجمعه الرئاسي، بل يعتمد على معلومات من مصادر مجهولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني المرشد الإيراني على خامنئي وزير خارجية إيران إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟
شئون عربية و دولية

أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟

إيران ترد على تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد والرئيس
شئون عربية و دولية

إيران ترد على تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد والرئيس
مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
شئون عربية و دولية

مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق