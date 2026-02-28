إيران ترد على تقارير إسرائيلية بشأن اغتيال المرشد والرئيس

وكالات

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التقارير الإسرائيلية المتداولة التي تفيذ بإصابة المرشد الإيراني على خامنئي، وربما اغتياله جراء الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اليوم السبت.

قال وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، لشبكة (إن بي سي نيوز) إن المرشد الأعلى ورئيس البلاد على قيد الحياة "في حدود ما أعرف".

كانت القناة القناة 12 الإسرائيلية، قد نقلت عن مصادر إسرائيلية لم يُكشف عن هويتها، بأن إسرائيل تُقدّر احتمال مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جراء ضربة إسرائيلية نفذت في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى وجود "مؤشرات متزايدة" تؤكد ذلك.

وكانت القناة قد ذكرت أن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أن خامنئي "أصيب على الأقل"، موضحة أن هذا التقييم لا يستند إلى صور أقمار صناعية تُظهر دمار مجمعه الرئاسي، بل يعتمد على معلومات من مصادر مجهولة.