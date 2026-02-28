إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(أ ب)

طلبت إيران عقد جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "التهديدات التي تستهدف منشآت نووية خاضعة للضمانات"، وذلك وفق رسالة نشرتها وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالرقابة النووية، في منشور على منصة إكس، إنها تراقب التطورات عن كثب، ولم ترصد "أي دليل على تأثيرات إشعاعية".

جاء هذا بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسع النطاق على أهداف في أنحاء إيران، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الإيراني إلى الاستيلاء على السلطة، ما ترتب عليه رد إيراني تمثل في ضرب القواعد الأمريكية في عدد من الدول العربية.