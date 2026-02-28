إعلان

ازدحام أمام محطات الوقود وهروب آلاف السكان من طهران وسط التوترات العسكرية

كتب : مصراوي

09:52 ص 28/02/2026

قصف جوي - أرشيفية

وكالات
أفادت وكالة رويترز بحدوث ازدحام شديد أمام محطات الوقود في العاصمة الإيرانية طهران، فيما بدأ آلاف السكان بمغادرة المدينة خوفًا من تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية.

ويأتي هذا الازدحام في ظل سلسلة هجمات مشتركة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف استراتيجية وصاروخية داخل إيران، ما أثار مخاوف السكان من توسع نطاق العمليات العسكرية وتفاقم التوترات الإقليمية، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

