مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه السكان بمغادرة طهران

كتب : مصراوي

02:21 م 28/02/2026

مجلس الأمن القومي الإيراني

د ب أ

وجه مجلس الأمن القومي الإيراني، السكان بمغادرة العاصمة طهران عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف أهم كيان أمني في البلاد في بيان أنه بسبب الوضع "يجب عليكم، قدر المستطاع، الحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أماكن ومدن أخرى إذا كنتم قادرين على ذلك".

وأشار المجلس، إلى أنه لا يوجد قلق فيما يتعلق بإمدادات السلع اليومية ولكن يجب على الناس تجنب التجمع في مراكز التسوق حيث أن ذلك يمكن أن يكون خطرا.

وتابع المجلس: "سوف تظل المدارس والجامعات مغلقة حتى إشعار آخر. وسوف تظل البنوك مفتوحة. وسوف يكون هناك قيود على الخدمات الحكومية، حسبما قال المجلس اليوم السبت".

مجلس الأمن القومي الإيراني إيران وأمريكا مغادرة طهران هجوم أمريكا على إيران

