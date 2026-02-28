مصر تتابع بقلق التصعيد العسكري في المنطقة وتدين استهداف دول عربية



أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري والتي وصفته بالخطير في المنطقة، وأدانت استهداف دول عربية شقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت: "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسع رقعة الصراع ويؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها في حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بلا شك آثار كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تجدد مصر التأكيد على أهمية التهدئة للحلول السياسية والسلمية وأن الحلول العسكرية لن تقضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار".

وأشارت الخارجية: "تدين مصر بشدة استهداف إيران لوحد وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على مخاطر جسيمة على الأمن واستقرار المنطقة العربية والمنطقة برمتها".

وشددت الدولة المصرية على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة حدودها وأرضها، وضرورة البدء في الحوار والتفاوض بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تجنباً لتوسيع نطاق الصراع والزلازل المنطقة التي قد تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حسبما أوضحت الخارجية في بيانها.