بعد أسابيع من المفاوضات والزيارات من أجل إبرام الاتفاق النووي الإيراني، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بإطلاق عملية عسكرية مفاجئة ضد إيران وبالاشتراك مع إسرائيل، في خطوة يبدو أنها جاءت تحقيقا لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من أجل تسريع إبرام الاتفاق النووي.



العملية الأمريكية الإسرائيلية حملت اسم "ملحمة الغضب"، واستهدفت مواقع مختلفة داخل الأراضي الإيرانية، ومواقع قالت واشنطن إنها أهداف عسكرية ومواقع مرتبطة بالقيادة والنفوذ الاستراتيجي في إيران.



لكن ما خريطة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في إيران؟



بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ركزت الضربات على أهداف عسكرية ومواقع تابعة للنظام الإيراني، في سبيل إضعاف قدرة نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.



ونشر سلاح الجو الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو للغارات الجوية على إيران، حيث أظهر الفيديو أهدافا، قالت تل أبيب إنها منصات إطلاق صواريخ أثناء تعرضها للقصف.

وزعم سلاح الجو الإسرائيلي في المنشور، أنها تم استهداف مئات الأهداف في غرب إيران.



في المقابل، خريطة وحجم الأهداف داخل إيران غير كاملة، لكن وسائل إعلام إيرانية قالت إنها رصدت دوي انفجارات في عدد من المدن الكبرى، مع تصاعد أعمدة الدخان وفرض إجراءات أمنية مشددة في مناطق متعددة.



وكانت العاصمة طهران من أبرز المدن التي تعرضت لعمليات الاستهداف الصاروخي، حيث أفادت تقارير بسقوط نحو 7 صواريخ في مناطق قريبة من القصر الرئاسي ومجمع القيادة المرتبط بالمرشد الأعلى.



حيث ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن 7 صواريخ استهدفت منطقتي كشوردوست وحي باستور، في حين أشارت وكالة "إسنا" إلى تصاعد دخان كثيف من محيط حي باستور الذي يضم مقر الحكومة ومقر إقامة المرشد.

وتحدثت التقارير ذاتها عن استهداف مواقع في شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط طهران، وسط انتشار أمني كثيف.



أصفهان وتبريز

وإلى جانب طهران، وردت أنباء عن استهداف محافظة أصفهان وسط البلاد، حيث سُمع دوي انفجارات، بينما تحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن تحركات للدفاعات الجوية في المنطقة للاشتباك مع الأهداف المعادية.



وتُعد أصفهان من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية، لاحتوائها على منشآت عسكرية ونووية أهمها منشأة "نطنز"، ما يجعلها هدفًا متكررًا في أي تصعيد عسكري محتمل.



كما شهدت مدينة تبريز في شمالي غرب إيران انفجارات متزامنة مع الضربات، ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية دقيقة بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية هناك.



وفي وسط ذلك، كان الاستهداف الأكبر في جنوب إيران، مع إعلان وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، عن استهداف الضربات الجوية لمدرسة للفتيات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان.

وبحسب الحصيلة الأولية حتى الآن بلغ عدد القتلى 57 طالبة إضافة إلى إصابة العشرات ودفن آخرين تحت الأنقاض.



كما سُمع دوي انفجارات في كل من قم وكرج وكرمنشاه.



وفي الساحل الجنوبي، وردت أنباء عن استهداف محافظة بوشهر، المعروفة باحتضانها محطة "بوشهر" النووية المهمة، وسط حالة من القلق بشأن سلامة المنشآت الحيوية هناك. إلا أن السلطات الإيرانية لم تكشف معلومات عن وقوع أي أضرار في المحطة النووية أو المدينة حتى الآن.



كما تحدثت تقارير عن انفجارات سُجلت في جزيرتي دزفول وخارك، إلى جانب معلومات حول قصف مدينة ماهشهر ومناطق في يزد، فضلًا عن انفجارات في محيط مدينة شيراز ومناطق غربي وجنوبي مدينة إيلام.

وجاء إطلاق عملية "ملحمة الغضب" بعد تبني كل من طهران وواشنطن خطاب سياسي حاد، ففي خطابه اليوم دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الإيراني إلى "الانتفاض والسيطرة على مصيره"، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى الضغط على القيادة الإيرانية ودفعها إلى تغيير سياساتها.

كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن العمليات المشتركة ستخلق ظروفًا تمكن الشعب الإيراني من تحديد مستقبله السياسي.

بينما، أكدت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي أن البلاد "لن تتردد" في الرد على أي عدوان، معتبرة أن ما يحدث يمثل انتهاكًا لسيادتها، كما شددت على أن الدفاع عن الوطن ومواجهة الهجمات العسكرية أولوية قصوى في هذه المرحلة.

إسرائيل تنشر صورا لغاراتها في إيران



