إعلام إيراني: مقتل 5 طالبات في مدرسة جراء هجوم أمريكا على إيران

كتب : مصراوي

01:23 م 28/02/2026

هجوم أمريكا على إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت، بمقتل خمس طالبات في مدرسة للبنات بمحافظة هرمزجان- جنوبي إيران- جراء الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على البلاد.

ومن جانبه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صباح يوم السبت،

وأوضح للصحيفة أن أهدافه الأساسية ومن بينها شن هجمات على إيران تتمثل في تحقيق "الحرية" للشعب الإيراني وضمان أن تكون البلاد "آمنة".

وعند سؤاله عن إرثه المستقبلي بعد العملية العسكرية، أجاب ترامب: "كل ما أريده هو الحرية للشعب"، حسبما أفادت الصحيفة.

وأضاف ترامب: "أريد أمة آمنة، وهذا ما سنحققه".

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

