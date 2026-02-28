أستراليا تعلن دعمها للضربات الأمريكية على إيران

أ ب

أعلنت أستراليا دعمها لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي بأن بلاده تدعم الولايات المتحدة في مساعيها لمنع إيران من الحصول على قنبلة ذرية.

وفي بيان مطول نُشر على موقع X، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن بلاده "تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع في نضاله ضد الظلم".

Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.



For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.



Iran… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2026

ووصف القيادة الإيرانية الحالية بأنها قوة مزعزعة للاستقرار، وأشار إلى هجومين على الأراضي الأسترالية نُسبا إلى إيران.

وكانت أستراليا قد قطعت في أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطردت سفيرها بعد اتهامها بتدبير هجومين معاديين للسامية في البلاد.