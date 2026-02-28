إعلان

أستراليا تعلن دعمها للضربات الأمريكية على إيران

كتب : مصراوي

02:38 م 28/02/2026

أستراليا تعلن دعمها للضربات الأمريكية على إيران

أ ب

أعلنت أستراليا دعمها لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي بأن بلاده تدعم الولايات المتحدة في مساعيها لمنع إيران من الحصول على قنبلة ذرية.

وفي بيان مطول نُشر على موقع X، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن بلاده "تقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع في نضاله ضد الظلم".

ووصف القيادة الإيرانية الحالية بأنها قوة مزعزعة للاستقرار، وأشار إلى هجومين على الأراضي الأسترالية نُسبا إلى إيران.

وكانت أستراليا قد قطعت في أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطردت سفيرها بعد اتهامها بتدبير هجومين معاديين للسامية في البلاد.

أستراليا الولايات المتحدة أسلحة نووية إيران وأمريكا

