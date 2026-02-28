إعلان

إلغاء رحلات الطيران عالميًا بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

كتب : مصراوي

02:56 م 28/02/2026

الخطوط الجوية البريطانية

وكالات

أعلنت مطارات دبي، أن جميع الرحلات من وإلى مطاري دبي الرئيسيين — بما في ذلك مطار دبي الدولي، الذي يُعدّ أكثر مطار دولي ازدحامًا في العالم من حيث حركة الركاب الدوليين — قد تم تعليقها حتى إشعار آخر.

وقالت مطارات دبي في بيان صادر عن مكتب دبي الإعلامي: "تؤكد مطارات دبي أن جميع عمليات الرحلات في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) معلقة حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "ينصح الركاب بعدم التوجه إلى المطار في الوقت الحالي، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم".

وبينما أغلقت عدة دول في المنطقة، بما فيها إيران، مجالها الجوي كليًا أو جزئيًا. أعلنت شركة لوفتهانزا عن إلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب، مشيرة إلى أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تمثل "أولوية قصوى".

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب والبحرين لعدة أيام، كما أوقفت رحلتها يوم السبت إلى عمان، الأردن.

وأعلنت أيضًا شركة فيرجن أتلانتيك عن إلغاء رحلتها من لندن هيثرو إلى دبي، أحد الوجهات السياحية الشهيرة، يوم السبت “كإجراء احترازي”. وأضافت الشركة: “نراقب عن كثب تطورات الوضع في أجزاء من الشرق الأوسط عقب الأحداث السياسية الأخيرة في المنطقة”.

وقالت شركة الطيران الإيطالية ITA Airways في بيان، إنها علّقت رحلاتها من وإلى تل أبيب، ولن تستخدم الأجواء الجوية لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس. كما علّقت رحلاتها من وإلى دبي حتى 1 مارس لأسباب تشغيلية.

وأعلنت شركات أخرى مثل إير فرانس، الخطوط الجوية التركية، وطيران الهند عن اضطرابات في رحلاتها إلى المنطقة.

وأصدرت وكالة الطيران الأوروبية تحذيرًا لمنطقة نزاع، داعية شركات الطيران إلى إيقاف الرحلات فوق الشرق الأوسط والخليج الفارسي حتى يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاطر عالية ليس فقط في الأجواء الإيرانية، بل أيضًا في الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

ومن جانبها قالت وزارة الطيران المصرية، إن المجال الجوي المصري يعمل بكامل طاقته، وأن المطارات في البلاد على أهبة الاستعداد لاستقبال الرحلات التي اضطرت لإعادة توجيه مساراتها.

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق