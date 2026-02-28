السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً

(د ب أ)

حثت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فورا، وعدم السفر إليه.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في منشور على منصة (إكس) "إذا كنتم موجودين بالفعل في لبنان، تحثّ وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فوراً ما دامت الخيارات التجارية متاحة، ونحث المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان".

ويأتي ذلك بعدما شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية صباح اليوم سلسلة من الهجمات على إيران، فيما ردت طهران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، الني من جانبها أدانت الهجمات.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا