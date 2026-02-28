إعلان

السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد فوراً

كتب : مصراوي

07:04 م 28/02/2026 تعديل في 07:04 م

السفارة الأمريكية في لبنان

(د ب أ)

حثت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فورا، وعدم السفر إليه.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في منشور على منصة (إكس) "إذا كنتم موجودين بالفعل في لبنان، تحثّ وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان فوراً ما دامت الخيارات التجارية متاحة، ونحث المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان".

ويأتي ذلك بعدما شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية صباح اليوم سلسلة من الهجمات على إيران، فيما ردت طهران باستهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، الني من جانبها أدانت الهجمات.

السفارة الأمريكية في لبنان إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج لبنان

