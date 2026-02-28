إعلان

الخطوط السعودية تلغي عددا من رحلاتها الجوية مع تصاعد الأوضاع بالمنطقة

كتب : مصراوي

01:16 م 28/02/2026

الخطوط الجوية السعودية

د ب أ

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم السبت، إلغاء عدد من رحلاتها الجوية تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية، في ضوء تطور الأوضاع بالمنطقة وإغلاق المجالات الجوية.

وقالت الخطوط السعودية في بيان صحفي اليوم ، إن مركز تنسيق الطوارئ لديها يتابع المستجدات مع الجهات المعنية.

وطالبت الخطوط السعودية المسافرين بضرورة التحقق من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، حيث سيتم إشعارهم بمستجدات الرحلات عبر وسائل التواصل المرتبطة بحجوزات المسافرين.

