إسرائيل تشن ضربات جديدة على إيران

كتب : مصراوي

07:58 م 28/02/2026

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الضربات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية في وسط إيران.

وفي هذا السياق، أفاد شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس بسماع ما لا يقل عن ثلاثة أصوات انفجارات في الجزء الشمالي من طهران.

أفاد سكانٌ يقطنون بالقرب من مبنى وزارة الاستخبارات في المدينة بسماع دوي انفجاراتٍ عديدة في محيط المبنى، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث في وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن، كما أفاد شهود عيان بأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل في المنطقة.

جيش  الاحتلال الإسرائيلي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

