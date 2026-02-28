إسرائيل تشن ضربات جديدة على إيران

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الضربات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية في وسط إيران.

وفي هذا السياق، أفاد شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس بسماع ما لا يقل عن ثلاثة أصوات انفجارات في الجزء الشمالي من طهران.

أفاد سكانٌ يقطنون بالقرب من مبنى وزارة الاستخبارات في المدينة بسماع دوي انفجاراتٍ عديدة في محيط المبنى، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث في وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن، كما أفاد شهود عيان بأن أنظمة الدفاع الجوي بدأت العمل في المنطقة.

