لوفتهانزا تعلق رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

12:52 م 28/02/2026

شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

فرانكفورت- (د ب أ)

يؤثر الهجوم على إيران من جانب إسرائيل والولايات المتحدة على حركة الطيران في الشرق الأوسط.

وأعلن متحدث باسم لوفتهانزا أنه تم تعليق عدة رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لن يتم تسيير رحلات إلى تل أبيب في إسرائيل، وبيروت في لبنان، وعمان في الأردن، وأربيل في العراق، وطهران في إيران حتى 7 مارس/آذار المقبل.

وأوضح المتحدث أنه لن يتم استخدام الأجواء الجوية لكل من إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى 7 مارس/آذار، مضيفا أن الرحلات من وإلى دبي وأبو ظبي لن تُسيَّر اليوم وغد الأحد.

وذكر المتحدث أنه يمكن للمسافرين المتضررين إعادة حجز رحلاتهم إلى موعد لاحق من دون رسوم أو استرداد ثمن التذكرة، معربا عن أسف الشركة للإزعاج الناتج تطورات الأوضاع، مؤكدا أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تحظى بالأولوية القصوى للمجموعة.

لوفتهانزا الهجوم على إيران إيران وأمريكا أمريكا

