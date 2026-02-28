إعلان

وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار

كتب : أحمد جمعة

08:03 م 28/02/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة جهود توفير مخزون مفاصل العظام في المستشفيات الحكومية، بهدف تسريع إنهاء قوائم الانتظار لمرضى جراحات تغيير المفاصل، وتخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع حضره الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث شدد الوزير على أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد والجهات الموردة، لضمان انتظام عمليات التوريد ومنع أي نقص أو عجز في مخزون مفاصل الركبة والحوض، باعتبارها من المستلزمات الحيوية التي تؤثر مباشرة على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير وجه بإعداد بروتوكول عمل موحد واضح المعالم لتنظيم آليات التعامل مع المرضى المحتاجين لهذه الجراحات، يعتمد على معايير طبية موضوعية لتحديد الأولويات وفقًا لحالة كل مريض ودرجة الاحتياج الطبي الفعلي، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويضمن تقديم التدخل الجراحي للحالات الأكثر إلحاحًا أولاً، في إطار حرص الوزارة الدائم على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الجودة والسرعة.

الدكتور خالد عبدالغفار الد عبدالغفار فاصل الركبة وائم انتظار العمليات زير الصحة

