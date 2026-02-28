إعلان

التموين: مخزون السلع الغذائية آمن ويكفى لفترات طويلة

كتب : عمرو صالح

07:42 م 28/02/2026

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة التموين في بيان لها على وجود احتياطات سلعية آمنة ومتوفرة لفترات طويلة، وذلك من كافة السلع الاستراتيجية "سكر، زيوت، لحوم طازجة، لحوم مجمدة، دواجن"، مع متابعة توافر السلع الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال غرفة عمليات تعمل يوميا.

كذلك تكثيف طرح السلع الأساسية والاستراتيجية ضمن معارض "أهلاً رمضان"، حيث تعرض منتجات مثل السكر، والأرز، والزيوت، والدواجن، واللحوم بأسعار مناسبة ضمن الجهود لمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعرى.

وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مع استمرار ضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار والتصدي لأى ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية

الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التموين السلع الاستراتيجية السلع في الأسواق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
أخبار مصر

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
"بعد الهجوم الإيراني".. قرار من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن المسابقات
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهجوم الإيراني".. قرار من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن المسابقات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد