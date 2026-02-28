أكدت وزارة التموين في بيان لها على وجود احتياطات سلعية آمنة ومتوفرة لفترات طويلة، وذلك من كافة السلع الاستراتيجية "سكر، زيوت، لحوم طازجة، لحوم مجمدة، دواجن"، مع متابعة توافر السلع الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال غرفة عمليات تعمل يوميا.

كذلك تكثيف طرح السلع الأساسية والاستراتيجية ضمن معارض "أهلاً رمضان"، حيث تعرض منتجات مثل السكر، والأرز، والزيوت، والدواجن، واللحوم بأسعار مناسبة ضمن الجهود لمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعرى.

وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مع استمرار ضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار والتصدي لأى ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

