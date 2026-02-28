إعلان

مقتل 4 أشخاص في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني على سوريا

كتب : مصراوي

03:04 م 28/02/2026

اطلاق صاروخ

وكالات

قتل 4 أشخاص، السبت، إثر سقوط صاروخ إيراني على مدينة السويداء جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء سقوط صاروخ إيراني، السبت، على مبنى في مدينة السويداء جنوب سوريا.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد سقطت شظايا صاروخية أخرى في مدينة القنيطرة وحوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وسُمعت أصوات طائرات حربية بشكل متكرر في سماء سوريا، السبت، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية ضد إيران.

كما أشارت وكالة رويترز، إلى أن عشرات الصواريخ الاعتراضية شوهدت في سماء دمشق.

