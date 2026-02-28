إعلان

رويترز: سماع دوي انفجار هائل في أبوظبي

كتب : مصراوي

11:21 ص 28/02/2026

دوي انفجار

وكالات

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن سماع دوي انفجار هائل في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ومن جانبها أعلنت وكالة أنباء الإمارات، إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي استثنائي.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، تصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين في المناطق المتواجد بها قواعد عسكرية ويمكن استهدافها، التوجه لأقرب مكان آمن وغير مكشوف لحين زوال الخطر.

إيران وأمريكا دوي انفجار مدينة أبوظبي

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق