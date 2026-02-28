إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية مجهولة، بأن إسرائيل "تقدّر" أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل على الأرجح في ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى وجود "مؤشرات متزايدة" على ذلك.

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذا التقرير.

وكانت القناة قد ذكرت قبل دقائق أن التقدير الإسرائيلي يفيد بأن خامنئي "أصيب على الأقل"، وأن هذا التقييم لا يستند إلى صور أقمار صناعية تُظهر تسوية مجمعه الرئاسي بالأرض، بل إلى معلومات من مصادر لم يُكشف عنها.

ومن المتوقع، بحسب تقارير، أن يُلقي خامنئي خطابًا قريبًا. ويشير التقرير التلفزيوني إلى أنه إذا حدث ذلك، فقد يكون الخطاب مسجلًا مسبقًا.

كما أفادت القناة 12، بأن الضربات التي نُفذت اليوم تسببت في "أضرار كبيرة جدًا" لقيادة النظام الإيراني ولقادته العسكريين.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه "لا يوجد اتصال" مع خامنئي، وأن وضعه غير معروف.