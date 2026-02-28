إعلان

إعلام عبري: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشد الأعلى في إيران

كتب : مصراوي

04:20 م 28/02/2026

آية الله علي خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية مجهولة، بأن إسرائيل "تقدّر" أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل على الأرجح في ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى وجود "مؤشرات متزايدة" على ذلك.

ولا يوجد تأكيد رسمي لهذا التقرير.

وكانت القناة قد ذكرت قبل دقائق أن التقدير الإسرائيلي يفيد بأن خامنئي "أصيب على الأقل"، وأن هذا التقييم لا يستند إلى صور أقمار صناعية تُظهر تسوية مجمعه الرئاسي بالأرض، بل إلى معلومات من مصادر لم يُكشف عنها.

ومن المتوقع، بحسب تقارير، أن يُلقي خامنئي خطابًا قريبًا. ويشير التقرير التلفزيوني إلى أنه إذا حدث ذلك، فقد يكون الخطاب مسجلًا مسبقًا.

كما أفادت القناة 12، بأن الضربات التي نُفذت اليوم تسببت في "أضرار كبيرة جدًا" لقيادة النظام الإيراني ولقادته العسكريين.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه "لا يوجد اتصال" مع خامنئي، وأن وضعه غير معروف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج علي خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
دراما و تليفزيون

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية
أخبار مصر

الرئيس السيسي يؤكد لملك البحرين رفض مصر لأي انتهاك لسيادة الدول العربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق