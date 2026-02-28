إعلام كويتي: سماع دوي انفجارات في الكويت وتفعيل صفارات الإنذار

وكالات

أفادت وسائل إعلام كويتية عن سماع دوي انفجارات في دولة الكويت أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ومن جانبها قالت وزارة الطيران المدني الكويتية، إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا أمام حركة الطائرات والمسافرين.

أعلنت البحرين تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز للأنباء، تصاعد دخان كثيف من منطقة الجفير في البحرين والتي تضم قاعدة بحرية أمريكية.

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.