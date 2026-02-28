إعلان

إعلام إيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة للبنات إلى 40 قتيلاً

كتب : مصراوي

02:12 م 28/02/2026

هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم، بعد هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 40 طالبا، نتيجة قصف المدرسة من قبل إسرائيل.

قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مدرسة ابتدائية للبنات في محافظة هرمزجان الإيرانية. ولقي عشرات الأطفال حتفهم في الهجوم وأصيب آخرين.

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ "فوري" قائلا إن إيران تتوقع من الدول الأخرى التعبير عن آرائها بشكل صريح .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا الهجوم على مدرسة للبنات هجوم أمريكا على إيران إيران وأمريكا هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات
اقتصاد

تزامنا مع حرب إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 200 جنيه بمنتصف التعاملات
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
يارا السكري تعلق على مشهد زواجها من أحمد العوضي
دراما و تليفزيون

يارا السكري تعلق على مشهد زواجها من أحمد العوضي
تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
رياضة محلية

تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق