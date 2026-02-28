إعلام إيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة للبنات إلى 40 قتيلاً

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم، بعد هجوم إسرائيلي على مدرسة ابتدائية للبنات جنوب إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 40 طالبا، نتيجة قصف المدرسة من قبل إسرائيل.

🔴 ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu vurdu.



Saldırıda 24 çocuk hayatını kaybetti. 45 öğrenci de yaralandı.



قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مدرسة ابتدائية للبنات في محافظة هرمزجان الإيرانية. ولقي عشرات الأطفال حتفهم في الهجوم وأصيب آخرين.

وفي وقت سابق، هددت إيران برد عنيف بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد البلاد اليوم السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قوله:"سنلقن إسرائيل والولايات المتحدة درسا لم يسبق لهما أن مرا به من قبل في تاريخهما".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجمات ووصفها بأنها "جريمة سافرة".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ "فوري" قائلا إن إيران تتوقع من الدول الأخرى التعبير عن آرائها بشكل صريح .