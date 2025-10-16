مايا دياب من حفل افتتاح الجونة: "طولي 176 من غير كعب ومسبتش بيروت ولا يوم"

انطلقت مساء اليوم الخميس، الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2025.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم على السجادة الحمراء وسط بهجة وجمال مدينة الجونة وسحر السينما والفن المصري.

في السطور التالية كل التفاصيل وكواليس ظهور النجوم:



كاملة أبو ذكري من حفل افتتاح الجونة: "عايزة أشيل مشهد الجواز من حياتي"



إطلالة السندريلا.. جيهان الشماشرجي تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة



أروى جودة من حفل افتتاح الجونة: "جوزي منعني أدخل المطبخ"

من حفل افتتاح الجونة.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2026

عروس المهرجان.. إيناس الدغيدي وزوجها يخطفان الأنظار على ريد كاربت مهرجان الجونة

من حفل افتتاح الجونة.. كيف ردت نيللي كريم عن إمكانية تكرار الزواج؟



إطلالة جريئة.. نجلاء بدر تخطف الأنظار بفستان مكشوف في مهرجان الجونة



كالعروس.. أروى جودة بإطلالة ساحرة رفقة زوجها في افتتاح الجونة



بفستان ذهبي مكشوف.. ريهام حجاج تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة



إطلالة براقة وجريئة.. أسماء جلال تتوهج بالفضي اللامع في مهرجان الجونة



بفستان مكشوف وفتحة ساق.. صبا مبارك بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة

صور- خالد يوسف يصل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مايا دياب من حفل افتتاح الجونة: "طولي 176 من غير كعب ومسبتش بيروت ولا يوم"

10 صور- درة بعقد من الألماظ وفستان أنيق من حفل افتتاح الجونة السينمائي



أجرأ إطلالة.. مايا دياب بفستان شفاف وجريء من حفل افتتاح الجونة السينمائي



بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025

10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025

شيرين رضا جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

نيقولا معوض ببدلة غريبة هنا شيحة جريئة.. 20 صور للنجوم في افتتاح الجونة السينمائي

نجوم الفن يتوافدون على الجونة.. وإلهام شاهين: "أجمل تجمع فني في أجمل بلد"

ليلى علوي في أول ظهور مع لجنة تحكيم مهرجان الجونة: "بداية جميلة وطاقة إيجابية"

درة من حفل افتتاح الجونة: "أفكر في تكرار تجربة الإخراج وبفكر فيه من زمان"