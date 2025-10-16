إعلان

أروى جودة من حفل افتتاح الجونة: "جوزي منعني أدخل المطبخ"

كتب : هاني صابر

08:30 م 16/10/2025

الفنانة أروى جودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة أروى جودة، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت أروى جودة بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "جوزي منعني أدخل المطبخ عشان هو بيطبخ أحسن مني".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

أروى جودة بحفل افتتاح الجونة الفنانة أروى جودة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي 2025 حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)