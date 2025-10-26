"الليلة الأخيرة".. شيرين رضا تبرز آخر إطلالة لها في مهرجان الجونة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة.. وروبي تعلق

كشفت الفنانة شيرين رضا عن آخر إطلالة ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعاليته يوم الجمعة الماضية.

ونشرت شيرين صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الليلة الأخيرة في مهرجان الجونة".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "خطيرة ولا غلطة"، "بيرفكت يا فنانة"، "ملكة يانجمة"، "برطمان العسل"، "مابتكبريش ازاي".

مهرجان الجونة السينمائي، هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

