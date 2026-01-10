هل استحق منتخب الكاميرون ركلة جزاء أمام المغرب؟.. خبير تحكيمي يجيب

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن منتخب الكاميرون كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، في مباراته أمس أمام المغرب، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وشهدت مباراة المغرب والكاميرون العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث اعترض لاعبو منتخب الكاميرون بقوة في الدقيقة 67، على الحكم مطالبين بركلة جزاء، بعد عرقلة مبويمو قائد الكاميرون داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم دحان بيدا أشار باستمرار اللعب.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب الكاميرون كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام المغرب بنسبة 100%، هناك عرقلة واضحة لعب بإهمال أيضًا من جانب لاعب منتخب المغرب".

وأضاف: "بخلاف هذه اللعبة، كان هناك عدد من التدخلات من لاعبي المغرب ضد لاعبي الكاميرون تستحق إشهار البطاقات الصفراء، لم يتخذ الحكم أي عقوبة إدارية".

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الكاميروني بهدفين دون مقابل، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

