ماريان خوري: مهرجان الجونة السينمائي يواصل مسيرته رغم التحديات

الجونة- منى الموجي:

أعربت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن المهرجان يواصل مسيرته رغم التحديات، ويقدّم برنامجًا ثريًا بالأفلام والنقاشات والمعارض، مع دعم مشروعات الشباب من مصر والعالم العربي، واستضافة نخبة من أبرز صنّاع السينما.

وأشادت ماريان بدور السينما كصوتٍ إنساني في مواجهة قسوة الواقع، معبّرة عن فخرها بعودة برنامج (نافذة على فلسطين) الذي يمنح صنّاع السينما في غزة فرصة لرواية قصصهم وتحويل الألم إلى فن، مؤكدة أن الفن لا يُحتل، وأن الحلم يظل ممكنًا مهما كانت الظروف.

كما احتفت بمسيرة النجمة يسرا، التي وصفتها بالإنسانة والفنانة ذات التأثير الممتد إلى ما بعد الشاشة، من خلال معرض خاص يسلّط الضوء على رحلتها الفنية.

واختتمت بتكريم المخرج الكبير يوسف شاهين في مئويته، مشيرةً إلى تأثيره العميق على أجيالٍ متعاقبة من السينمائيين، وإلى عرض فيلمه إسكندرية كمان وكمان الذي يجسّد فلسفته بأن الحب هو المحرك الأساسي لتاريخ الإنسانية.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم مقدمة بصوت الإعلامي أنس بوخش.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.